Янукович ветировал Закон «Об охранной деятельности»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «Об охранной деятельности», принятому Верховной Радой 8 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Указанный закон должен был бы определять полномочия органов государственного надзора, в частности, по приостановке предоставления охранных услуг и по исчерпывающему перечню оснований для этого способа осуществления госконтроля над охранной деятельностью, по санкциям за нарушение требований законодательства.

Однако закон, поступивший на подпись Президенту, не решает этих важных вопросов, говорится в сообщении.

При таких обстоятельствах закон не станет законодательным актом, который создаст достаточные и реальные условия для обеспечения государственного контроля над осуществлением хозяйственной деятельности по охране собственности и граждан. Фактически, принятый парламентом закон не отвечает задекларированной цели и нуждается в соответствующих дополнениях, считает Президент.

Глава государства также имеет замечания по предложениям относительно лицензирования охранных услуг. По новому закону, оно должно осуществляться в порядке, определенном Законом «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» – но с учетом особенностей.

Однако эти особенности, определенные в новом законе, не отвечают непосредственно Закону «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности». На практике это может привести к различным подходам к субъектам ведения хозяйства при лицензировании охранной деятельности, когда к одним будут применяться общие требования Закона «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», а к другим – еще и дополнительные требования, предусмотренные Законом «Об охранной деятельности». Это приведет к нарушению конституционного принципа государственной защиты конкуренции в предпринимательской деятельности, подчеркнул глава государства.

Кроме того, в действующей ст. 4 Закона «О предпринимательстве» предусмотрено: деятельность, связанная с охраной отдельных особо важных государственных объектов, определенных Кабмином, может осуществляться только государственными предприятиями и организациями.

Закон, поступивший на подпись, не устанавливает таких гарантий охраны этих важных объектов, что создает риски для экономической и информационной безопасности государства.

Также согласно ст. 12 Закона Украины «Об охранной деятельности», персоналу охраны во время выполнения обязанностей предоставляется право проводить открытую и скрытую видео- и фотосъемку, звукозапись событий, в качестве вспомогательного средства предотвращения противоправных действий.

Президент считает, что предоставление такого права должно сопровождаться детальной регламентацией оснований, условий и пределов применения соответствующих технических средств, определением требований к хранению, использованию и уничтожению полученной информации. Кроме того, глава государства отмечает важность установления действенных гарантий невозможности использования данного права для незаконного вмешательства в частное общение людей, нарушения конституционных прав граждан и законных интересов юридических лиц.

Глава государства предложил Верховной Раде дополнить Закон Украины «Об охранной деятельности» положениями, которые будут нормировать поднятые вопросы.