Госстат подсчитал сентябрьскую инфляцию в Украине

Инфляция в Украине в сентябре 2011 года по сравнению с августом 2011 года составила 0,1%, против декабря 2010 года – 4,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, показатель инфляции в сентябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2010 года составил 5,9%, в январе-сентябре 2011 против аналогичного периода 2010 года – 9%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в сентябре 2011 года к сентябрю 2010 года выросли на 3,5% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года выросли на 7,8%), в частности на продукты питания – на 2,7% (7,7%). Цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 12,5% (17,6%), в том числе на хлеб – на 15,5% (13,8%), макаронные изделия – на 14,3% (14,6%), кондитерские изделия из муки – 10,8% (9,8%); цены на мясо и мясопродукты повысились на 9,7% (4,6%), на рыбу и рыбопродукты – на 8,9% (5,2%), на молоко, сыр и яйца – на 1,4% (3,2%), в том числе на молоко – на 2,3% (6,3%), сыр и творог – на 6,5% (7,1%), на яйца – снизились на 19% (снижение на 20,4%); на масло и жиры цены выросли на 9,6% (рост на 7,9%), в том числе на масло сливочное – на 3,7% (11,5%), масло подсолнечное – на 22,9% (19%), на другие пищевые животные жиры – снизились на 6,7% (снижение на 18,3%).

Цены на фрукты в сентябре 2011 года к сентябрю 2010 года снизились на 3,3% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года на 9,8%). На овощи цены снизились на 39,7% (рост на 4,5%), в том числе на картофель – на 48,4% (рост на 13,7%). Цены на сахар выросли на 1,9% (6,6%), кондитерские изделия сахаристые – на 11,5% (11%), безалкогольные напитки – на 11,9% (8%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 г. подорожали на 11,3% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 18,5%), цены на одежду и обувь выросли на 1,5% (1,7%), в том числе на одежду – на 2% (2,1%), обувь – на 0,7% (1,2%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в сентябре 2011 года к сентябрю 2010 года подорожали на 12% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 19,2%), в том числе квартплата выросла на 17,6% (13,8%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 3,5% (2,9%), канализацию – на 12,7% (12,4%), воду – 13,6% (12,8%), цены на электроэнергию — на 22,9% (16,8%), на природный газ остались без изменений (рост на 35,1%), на горячую воду и отопление – выросли на 16,5% (18,3%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 года выросли на 3,8% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 2,6%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 4,4% (3,2%), домашний текстиль – на 5,3% (4,5%), бытовая техника – на 1,4% (0,2%).

Стоимость услуг здравоохранения в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 года возросла на 7,4% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 6,8%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 7,5% (5,8%), амбулаторные услуги подорожали на 7,1% (7,3%).

Цены в сфере транспорта в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 года выросли на 22,3% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 16%), в том числе на покупку транспортных средств – на 3,8% (2,3%), на топливо и масла – на 37,3% (27,6%); транспортные услуги подорожали на 18,7% (12,8%), в том числе пассажирский железнодорожный транспорт — на 6,9% (3,8%), пассажирский автодорожный транспорт – на 20,4% (14,3%).

Цены в сфере связи в сентябре 2011 г. выросли на 3,1% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – снизились на 0,3%), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 3,5% (на 0,1%).

Цены в сфере отдыха и культуры в сентябре т.г. выросли на 3,9% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 3,7%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в сентябре т.г. на 2,8% (на 3%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 7,6% (рост 7,1%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 5,8% (6,5%).

Цены в сфере образования в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 г. выросли на 6% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 10,1%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 9,7% (18,4%), среднее образование – на 7,5% (8,7%), стоимость высшего образования увеличилась на 4,7% (8,3%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 года выросла на 8,1% (7,9%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.