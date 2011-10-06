Из-за бомбы в Керчи эвакуировали людей, коз и коров

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций сегодня днем уничтожили фугасную авиационную бомбу (ФАБ-50) времен Второй Мировой войны, которая была найдена накануне в центре Керчи, на южном склоне горы Митридат.

Об этом УНИАН сообщила сотрудник пресс-службы крымского Управления МЧС.

Бомба немецкого производства использовалась при штурме Керчи.

Перед обезвреживанием ФАБ-50 эвакуировали около 200 человек, а также коров и коз, которые паслись в районе опасной находки.

Пиротехники уложили мешки с песком возле боеприпаса на склоне горы, чтобы уменьшить количество разлетающихся осколков при взрыве, и уничтожили боеприпас.

Как пишет газета «Сегодня», опасную находку на горе Митридат случайно обнаружил местный житель. «Выгуливал собаку и увидел что-то похожее на боеприпас. Копнул — точно бомба. Не медля, позвонил в МЧС», - рассказал Виктор.

Прибывшие сотрудники Специального морского отряда МЧС, которые занимаются разминированием, определили, что эта «немка» весом около 50 кг лежит на горе со времен войны.

«По инструкции положено взрывать боеприпасы такого класса на месте, - рассказал помощник начальника ГУ МЧС в АРК Владимир ИВАНОВ. - Даже если рисковать нашими людьми и попытаться ее перевезти, неизвестно, как бомба поведет себя при транспортировке. Поэтому сотрудники МЧС, МВД и «Беркута» получили задачу вывести людей и животных из 80-метровой зоны. Живущих поблизости просили не выходить из домов. А чтобы максимально ограничить количество осколков, на место завезли 10 тонн песка, чтобы обложить бомбу».

Подготовка к операции длилась почти сутки, а во время взрыва, по словам очевидцев, не было даже пыли.