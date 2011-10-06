Трое подростков изнасиловали 5-летнего ребенка

В Саратском районе Одесской области задержаны трое местных школьников в возрасте от 10 до 14 лет, подозреваемые в том, что они вечером 2 октября в заброшенном доме неестественным способом изнасиловали своего 5-летнего односельчанина.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерство внутренних дел Украины, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.