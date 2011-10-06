Бывшего милиционера и его жену убил кум?

Милиция задержала подозреваемого в расстреле бывшего милиционера Николая Короеда и его жены Регины 4 октября на ул. Милославской в Киеве.

Об этом газете «Сегодня» (№ 222) сообщил информированный источник в Министерстве внутренних дел.

Подозреваемым оказался кум погибшего. Убийство совершил из-за денег - он был должен погибшему 60 тыс. долл. В пресс-службе милиции Киева официально говорят, что еще никого не задерживали.

Н.Короеда и его жену нашли мертвыми рано утром у дверей их квартиры. Одна из главных версий милиции была бытовой конфликт. Эта версия подтвердилась.

Как рассказывает источник газеты, бывший милиционер Н.Короед очень дружил со своим кумом. «Однажды кум попросил в долг крупную сумму - 60 тыс. долл. Милиционер дал, а кум деньги возвращать не торопился. В последнее время погибший Н.Короед стал настойчиво требовать вернуть деньги: мол, дочка подрастает, в 10 классе, нужно купить ей квартиру. Однако кум говорил, что у него тяжело больна жена и нужны средства на лечение. Друзья поссорились. Не выдержав, кум решился на убийство. К квартире он пришел утром с обрезом, как только Регина открыла дверь, он выстрелил ей в лицо. Затем убил мужа», - пишет газета со ссылкой на свой источник.