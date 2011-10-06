УКГЦ планирует привлечь вдвое больше детей и молодежи

Украинская греко-католическая церковь планирует за 2-3 года привлечь к катехизации – предоставлению верующим знаний о вере и Церкви – вдвое больше детей и молодежи.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал глава УГКЦ блаженнейший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК), представляя стратегию развития Церкви до 2020 года “Живой приход – место встречи с живым Христом”.

Он напомнил, что данная стратегия была утверждена во время Синода, который состоялся 5-11 сентября в г.Куритиба (Бразилия).

“В Бразилии состоялись два важных события. Первое событие - пятая сессия Патриаршего Собора нашей Церкви”, – сообщил блаженнейший СВЯТОСЛАВ, добавив, что одной из причин проведения Собора именно в Бразилии стало празднование 120-летия украинской эмиграции в эту страну. Вторым важным событием, по словам блаженнейшего СВЯТОСЛАВА, стал очередной Синод епископов УГКЦ. Центральной темой Синода стала дискуссия о стратегии Церкви на период до 2020 года, которая получила название “Живой приход – место встречи с живым Христом”.

Он отметил, что определены составляющие “живого прихода». В частности, это хороший лидер (душпастырь), литургическая жизнь - свершение таинств Христовой Церкви, катехизация – обучение вере, койнония – объединение верян в единое сообщество, дьякония – служение сообщества верян другим людям, миссионерство – когда веряне делятся своей верой с близкими.

Он подчеркнул, что первичной миссией УГКЦ является привлечение к жизни сообщества верян тех, кто называет себя греко-католиками, превращение их в членов этого сообщества. Поэтому следующий год УГКЦ провозгласила годом мирянина. «Развитие приходской общины должно быть нашим приоритетом. Взращивая и оживляя приходы, мы тем самым взращиваем и оживляем целую Церковь», - отметил блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

«Еженедельно во всех наших храмах во всем мире собирается около двух миллионов верных, но на самом деле греко-католиков в мире втрое больше» – отметил блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Он также рассказал, что планируется следующий Синод епископов УГКЦ провести в Канаде.

“В следующем году мы постараемся увидеть, насколько богатым является мирянское движение в нашей Церкви как в Украине, так и за границей” – добавил он.