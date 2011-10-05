Инвесторы забирают свои деньги из России: отток - $50 миллиардов

Чистый отток капитала из России в третьем квартале 2011 года составил 18,7 миллиарда долларов. Об этом говорится в официальных материалах Центробанка.

В первом квартале текущего года вывоз капитала составил 21,4 миллиарда долларов, а во втором квартале из страны было выведено 9,2 миллиарда долларов. Таким образом, по итогам января-сентября чистый отток частного капитала из РФ составил 49,3 миллиарда долларов, передает Лента.ру.

В июне первый заместитель председателя ЦБ Алексей УЛЮКАЕВ заявлял, что в 2011 году отток капитала из России может составить около 35 миллиардов долларов. В начале октября ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала до 36 миллиардов долларов по итогам года.

Стоит отметить, что отчасти отток капитала связан с тем, что в условиях кризиса инвесторы выводят средства в наименее рискованные активы, в первую очередь, в США. Дело в том, что даже снижение инвестиционного рейтинга США в августе 2011 года не сделало их более рискованными по отношению к активам в других странах.

Последний раз приток капитала в Россию наблюдался до кризиса - в 2007 году (81,7 миллиарда долларов). В 2009 году отток капитала достиг 56,9 миллиарда долларов, а в 2010 году - 35,3 миллиарда.