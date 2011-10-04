Аграрии пришли под Кабмин с вилами и косами

Около полутора тысячи аграриев пикетировали сегодня Кабинет министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали плакаты с надписями: «Нет – уничтожению села», «Будет село – будет Украина», «Бюджет селянам, а не олигархам».

В руках участников пикета - огромные вилы и коса. По словам пикетчиков, именно такими орудиями им теперь приходится пользоваться из-за недофинансирования сельского хозяйства.

Участники акции, в частности, требуют отменить пошлины на экспорт зерновых культур и «закончить эксперименты над сельским хозяйством».

Они встретили премьер-министра Николая АЗАРОВА возгласами «Позор!» и «АЗАРОВА в отставку!».

Сейчас пикетчики направились к зданию Верховной Рады.

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действует экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.

В результате, экспорт из Украины практически прекратился – в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз.

Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация 19 сентября обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить экспортные пошлины на зерновые культуры.

28 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК высказал обеспокоенность тем, что на сегодняшний день экспорт зерна из Украины практически в 2 раза ниже ожидаемого уровня.

“Нас больше всего беспокоит экспорт зерна. Мы, кстати, должны были проэкспортировать, по прогнозам, на сегодняшний день 6 млн. тонн, а проэкспортировали всего 3 млн.”, - сказал он.

При этом министр отметил, что в сентябре экспорт зерна составил 1,1 млн. тонн зерна и ежедневно объем экспорта уменьшается. В качестве примера он сообщил, что 27 сентября объем экспорта составил 16 тыс. тонн. “Это не тот показатель, который необходим для аграрного сектора”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.