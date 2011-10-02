Томенко просит ГПУ разобраться с недоплатами стипендий

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО направил обращение генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с просьбой провести проверку ситуации, сложившейся с выплатой студенческих стипендий в установленных законодательством размерах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в своем обращении вице-спикер подчеркнул, что порядок назначения и выплаты стипендий определяется Постановлением Кабинета министров «Вопросы стипендиального обеспечения», а в соответствии со статьей 2 Закона "Об индексации денежных доходов населения", стипендии отнесены к денежным доходам граждан, подлежащим индексации.

Вице-спикер напомнил, что на сегодняшний день размер минимальной обычной академической стипендии для студентов высших учебных заведений IІІ - IV уровней аккредитации составляет 530 грн., студентов высших учебных заведений I-ІІ уровней аккредитации – 400 грн., учеников профессионально-технических учебных заведений – 200 грн. в месяц. С учетом индексации, данные суммы должны составлять для студентов высших учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации - 720 грн. (530 грн. + 190 грн. индексация), повышенная стипендия - 802 грн. (590 грн. + 212 грн. - индексация).

Однако, по словам Н.ТОМЕНКО, нему поступают неединичные обращения студентов высших учебных заведений Украины, представителей соответствующих студенческих общественных организаций относительно выплаты стипендий в меньших размерах, чем это предусмотрено законодательством Украины. Так, в Черноморском государственном университете имени Петра Могилы сумма стипендии составляет 580 грн., Академии таможенной службы Украины – 530 грн., Украинской государственной академии железнодорожного транспорта – 530 грн., Буковинской государственной финансовой академии – 530 грн., Запорожском национальном техническом университете – 650 грн., Николаевском государственном аграрном университете – 600 грн., Харьковском национальном медицинском университете – 580 грн., Киевском национальном университете культуры и искусств – 630 грн. и др.

Учитывая это и с целью социальной защиты студентов, Н.ТОМЕНКО попросил Генпрокуратуру провести проверку ситуации, сложившейся с выплатой студенческих стипендий в установленных законодательством размерах.