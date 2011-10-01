Убийцы милиционеров до сих пор разгуливают по Одесской области?
МВД: население предупредили
Вооруженные преступники, которые прошлой ночью расстреляли работников правоохранительных органов под Одессой, все еще находятся на территории Одесской области.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Одесского городского управления милиции со ссылкой на начальника Управления МВД в Одесской области Михаила ЯЦКОВА.
По его словам, скорее всего, «преступники находятся в Коминтерновском районе. Об этом предупреждено все население».
Причем, по последним данным правоохранителей, группа разделилась.
Также в милиции сообщили, что Одесская мэрия выделит квартиру семье погибшего сотрудника ГАИ ГУМВД Украины в Одесской области Александра Розмарицы - вдове и его двум несовершеннолетним детям.
Как сообщалось, в ночь на 30 сентября в Одесской области во время спецоперации по задержанию гражданина РФ Аслана ДИКАЕВА, который разыскивается за совершение убийства, в перестрелке с преступниками погибли двое милиционеров, еще четверо ранены. В общей сложности в спецоперации принимали участие 12 правоохранителей.
Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства двух работников правоохранительных органов - по статье 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В поисках А.ДИКАЕВА и двух его сообщников задействованы несколько тысяч сотрудников управлений внутренних дел трех областей, введен план перехвата.
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ вчера провел совещание с представителями правоохранительных органов по поводу гибели в перестрелке с преступниками милиционеров.
В.ЯНУКОВИЧ поручил правоохранительным органам принять жесткие меры для нейтрализации преступников.