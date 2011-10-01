Убийцы милиционеров до сих пор разгуливают по Одесской области?

Вооруженные преступники, которые прошлой ночью расстреляли работников правоохранительных органов под Одессой, все еще находятся на территории Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Одесского городского управления милиции со ссылкой на начальника Управления МВД в Одесской области Михаила ЯЦКОВА.

По его словам, скорее всего, «преступники находятся в Коминтерновском районе. Об этом предупреждено все население».

Причем, по последним данным правоохранителей, группа разделилась.

Также в милиции сообщили, что Одесская мэрия выделит квартиру семье погибшего сотрудника ГАИ ГУМВД Украины в Одесской области Александра Розмарицы - вдове и его двум несовершеннолетним детям.

Как сообщалось, в ночь на 30 сентября в Одесской области во время спецоперации по задержанию гражданина РФ Аслана ДИКАЕВА, который разыскивается за совершение убийства, в перестрелке с преступниками погибли двое милиционеров, еще четверо ранены. В общей сложности в спецоперации принимали участие 12 правоохранителей.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства двух работников правоохранительных органов - по статье 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В поисках А.ДИКАЕВА и двух его сообщников задействованы несколько тысяч сотрудников управлений внутренних дел трех областей, введен план перехвата.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ вчера провел совещание с представителями правоохранительных органов по поводу гибели в перестрелке с преступниками милиционеров.

В.ЯНУКОВИЧ поручил правоохранительным органам принять жесткие меры для нейтрализации преступников.