Милиция до сих пор не решила, тянет ли откушенный палец на уголовное дело

Общественного активиста Михаила ПАЩУКА, который сегодня на сессии Луганского городского совета откусил фалангу пальца охраннику, доставили в Ленинское райотделение милиции города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник пресс-службы милиции Луганска Валентина КРЕМЕНЧУЦКАЯ.

По ее словам, сейчас М.ПАЩУК дает показания, проводится экспертиза. После этого решаться вопрос, возбуждать ли в отношении него уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, сегодня на сессии Луганского городского совета произошел инцидент при участии общественного активиста М.ПАЩУКА. Отказ депутатов предоставить ему слово для оглашения резолюции митинга привела к тому, что он самовольно вышел на трибуну. Попытка охранника вывести М.ПАЩУКА из сессионного зала закончилась тем, что активист откусил охраннику фалангу пальца.