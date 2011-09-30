Губернатор уговорил чернобыльцев убрать палатки в центре Луганска

Глава Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК уговорил чернобыльцев демонтировать палаточный городок в центре Луганска.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, сегодня В.ПРИСТЮК провел ряд встреч с руководством луганского отделения общественной организации "Союз Чернобыль", инициативной группой палаточного городка чернобыльцев, установленного напротив здания облгосадминистрации.

По результатам встреч достигнута договоренность, что до конца дня будут демонтированы 31 из 37 палаток.

6 палаток с дежурными участниками акции останутся в сквере возле здания ОДА до 4 октября, когда в Киеве состоится заседание рабочей группы по рассмотрению проекта Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений», которым предлагается отменить ряд льгот для чернобыльцев.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Луганске около 300 чернобыльцев объявили бессрочную акцию протеста против отмены льгот. В сквере возле здания облгосадминистрации участники акции установили палаточный городок.