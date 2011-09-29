НБУ хочет праздник в 5 раз круче, чем у Луценко

Национальный банк Украины (НБУ) намерен потратить на празднование своего 20-летия 2,850 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении регулятора, обнародованном на сайте Государственных закупок.

В обосновании применения процедуры закупки у одного участника указывается, что Нацбанк намерен закупить «услуги по организации и проведению концерта, фуршета, изготовлению сувенирной продукции, созданию видеофильма об истории Национального банка Украины, подготовке сценария и режиссерско-постановочного сопровождения праздничных мероприятий, охрану мероприятий, транспортное обслуживание и другие мероприятия по подготовке и празднованию 20-летия создания Национального банка Украины».

Применение процедуры закупки у одного участника регулятор объясняет «возникновением срочной потребности в товарах, работах или услугах», а также тем, что «на данный момент, в Украине отсутствуют предприятия, которые имеют возможность своевременно и в полном объеме предоставить весь перечень услуг».

Министерство экономического развития и торговли Украины согласовало применение процедуры закупки у одного участника, которым является киевское ООО «ВИП СОЮЗ».

Срок поставки услуг – 14 октября 2011 года.

Источник финансирования закупки - средства Национального банка Украины.

Как известно, среди обвинений в адрес экс-главы МВД Юрия Луценко (в материалах третьего блока обвинительного заключения, подписанного следователем ГПУ) фигурировало подписание экс-министром документов об аренде дворца "Украина" для празднования Дня милиции в 2008 и 2009 годах и закупку цветов для приглашенных артистов. Согласно обвинительного заключения, убытки государства от этих действий составили 609 тыс. 720 грн.