Колесников о приватизации Одесского аэропорта и аресте вице-мэра

Вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ не увязывает приватизацию Одесского аэропорта с задержанием правоохранительными органами вице-мэра Одессы по вопросам транспорта и экологии Николаем ИЛЬЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Б.КОЛЕСНИКОВ высказал сегодня на пресс-конференции, комментируя недавнюю передачу мэрией в частные руки международного аэропорта «Одесса».

«Что касается Одесского аэропорта, - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ, - то если у местного совета будет желание, чтобы Министерство инфраструктуры Украины развивало аэропорт, такое вполне возможно. Ведь крупнейшие аэропорты Украины принадлежат государству».

Вместе с тем, сказал министр, «если имеются местные частные инвесторы, которые хотят развивать терминал Одесского аэропорта или построить новый, министерство будет только радоваться».

«Но я бы не связывал эти два события (передачу аэропорта в частные руки и задержание чиновника мэрии – УНИАН) воедино», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.

«Мэры меняются, а аэропорт остается, - заключил он, - кстати, он находится в коммунальной собственности. Если мы говорим, что регионы должны быть сильными, значит, должны уважать коммунальную собственность».

Как сообщалось, в августе Б.КОЛЕСНИКОВ в одном из интервью заявил, что в ситуации с Одесским аэропортом Кабмину вместе с горсоветом еще предстоит разобраться.

«Я не знаю, кому принадлежат компании-инвесторы. В ситуации с аэропортом «Одесса» Кабмину вместе с горсоветом еще предстоит разобраться. В свое время по просьбе городских властей мы передали часть аэропортов в областную или городскую коммунальную собственность. Они обещали их развивать. Но если они этого не делают, то нужно обратиться в Мининфраструктуры как минимум за консультацией. Если вам этот аэропорт не нужен, отдайте его Фонду госимущества, пусть выставит его на конкурс», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

8 июля на сессии горсовета депутаты отдали 75% одесского аэропорта частной фирме, у которой на счету всего 1 тыс. грн.

Подписание документов по передаче 75% имущества аэропорта частной компании было поручено вице-мэру Одессы Н.ИЛЬЧЕНКО.