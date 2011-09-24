Янукович отметил победу в Хотинской битве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил участников и гостей торжеств по случаю 390-й годовщины победы в Хотинской битве.

Как отмечается в приветствии, размещенном на официальном сайте главы государства, в 1621 году под стенами Хотинской крепости решалась судьба многих народов Европы. "Благодаря стойкости и героизму украинских и польских воинов они были спасены от иностранного порабощения. Подвиг защитников Хотина и ныне остается примером мужества и победы. Пусть же славные страницы нашей истории побуждают нас к новым свершениям", - говорится в приветствии В.ЯНУКОВИЧА.