В Киеве накрыли банду наркоторговцев, в которую входили милиционеры

Служба безопасности Украины совместно с подразделением внутренней безопасности МВД Украины разоблачила и пресекла противоправную деятельность организованной преступной группировки, в состав которой входили сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (БНОН) Святошинского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как выяснилось, используя служебное положение, с целью личного обогащения и искусственного повышения показателей работы правоохранители склоняли граждан к совершению действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Шантажируя привлечением к уголовной ответственности, сотрудники отдела БНОН вынуждали наркозависимых лиц покупать и реализовывать наркотические средства другим местным жителям.

В свою очередь, тех, кто покупал наркотики, милиционеры привлекали к уголовной или административной ответственности, улучшая статистические отчеты о своей «работе», или требовали у них взятки за освобождение от наказания. За содействие в такой противоправной деятельности милиционеры расплачивались со «своими» наркоманами изъятыми у граждан наркотиками и частью денег, полученных в качестве взяток.

22 сентября с.г. в ходе специальной операции с привлечением бойцов спецподразделения «Альфа» СБУ во взаимодействии с Генеральной прокуратурой задержаны три участника группировки – начальник отдела БНОН Святошинского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, его заместитель и оперативный сотрудник этого подраздела. Злоумышленников взяли «на горячем» во время получения взятки - 10 тысяч долларов, который они вымогали за освобождение от уголовной ответственности очередного спровоцированного злоумышленниками покупателя наркотиков.

Во время обысков служебных кабинетов задержанных выявлено значительное количество наркотического вещества, которое использовалось в преступной схеме. В гаражном боксе, закрепленном за отделом БНОН, выявлено наркотическое сырье в россыпи и расфасованное в тюки для сбыта в розницу, весы для расфасовки, запрещенные в свободном обращении сильнодействующие медицинские препараты, смеси для курения, прекурсоры. Общий вес изъятого наркотического сырья составляет более 40 кг. Стоимость такого количества наркотиков - около 100 тысяч долларов.

В частных квартирах милиционеров сотрудники СБУ выявили значительное количество наличности, патронов к огнестрельному оружию, в том числе к автоматическому.

В отношении задержанных лиц Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение, сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.