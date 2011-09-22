Бизнесмен искал киллера и попался на "подставе"

Черкасские правоохранители задержали жителя города Каменка Черкасской области, который за 20 тыс. грн. заказал убийство своего конкурента по бизнесу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Черкасской области, в частности, в милицию поступила информация, что заказчик подыскивал человека, который бы мог помочь ему совершить расправу над конкурентом по бизнесу.

Работники Управления уголовного розыска направили к заказчику подготовленного человека. Заказчик дал исполнителю предоплату в сумме 15 тыс. грн. и фотографию жертвы. Также он рассказал, с кем общается мужчина и проводит свободное время.

Оперативники провели имитацию совершения расправы над мужчиной, а для подтверждения подготовили фотографии жертвы с места потенциального преступления. Заказчику сообщили, что потерпевшего с сильными телесными повреждениями забрала «скорая», а на следующий день в реанимации человек умер. Получив такую информацию, довольный заказчик назначил встречу с исполнителем для окончательного расчета. «Выполненная работа» мужчину устроила, и он отдал остальные обещанные деньги исполнителю преступления и доплатил за старание.

Правоохранители задержали заказчика убийства на горячем. На данное время против него возбуждено уголовное дело.