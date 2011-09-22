Милиция начала полную проверку Сорочинской ярмарки

Милиция Полтавской области начала комплексную проверку ООО «Сорочинская ярмарка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания информационного совета при УМВД Украины в Полтавской области заявил начальник милиции области Александр РУДЯК.

По его словам, в милицию обратились предприниматели, которые сообщили о завышенной цене на местовое и о других фактах правонарушений во время проведения Национальной Сорочинской ярмарки-2011.

«В соответствии с полученной информацией мы проверяем эту информацию и проверяем законность деятельности ООО «Сорочинская ярмарка», - сказал А.РУДЯК.

Как сообщалось, ООО «Сорочинская ярмарка» является организатором Национальной Сорочинской ярмарки. Предприятие арендует земли, на которой проводится ярмарка, и также имеет права на ТМ «Сорочинская ярмарка», «Национальная Сорочинская ярмарка», «Сорочинская».