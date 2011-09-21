МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 году с 4,5% до 4,7%.

Об этом говорится в Мировом экономическом прогнозе (WEO), обнародованном на сайте МВФ.

Согласно WEO, в 2012 году МВФ ожидает ускорение роста ВВП Украины до 4,8%, при этом в апрельском WEO прогноз составлял 4,9%.

Также МВФ ухудшил прогноз инфляции: в 2011 году – с 10,2% до 10,7%, в 2012 году – с 7,7% до 8,5%. Среднегодовая инфляция, ожидается: в текущем году - 9,3% (апрельский прогноз - 9,2%), в следующем – 9,2% (8,3%).

Кроме того, сообщается, что по прогнозам фонда, рост ВВП Украины в 2013-2016 годах будет последовательно замедляться с 4,5% до 4% при снижении инфляции с 5,9% до 5%.