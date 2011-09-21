Пожарным запретили трясти предпринимателей

Министерство чрезвычайных ситуаций уменьшает количество наблюдательных и контрольных функций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом информировал заместитель министра чрезвычайных дел Виталий БУТ во время сбора руководящего состава центральных и местных органов исполнительной власти относительно подведения итогов работы в сфере гражданской защиты в 2011 году, определения основных задач на 2012 год и по подготовке к осенне-зимнему периоду 2011-2012 года.

По его словам, уже подготовлены изменения к законодательству, которые позволят упростить пожарный надзор и облегчить жизнь бизнеса. Внедряется декларативный принцип определения состояния пожарной и техногенной безопасности для определенных видов субъектов ведения хозяйства. Совсем отменяется разрешение органов пожарной безопасности на начало работ, сказал В.БУТ.

Он отметил, что вскоре объекты недвижимости можно будет использовать сразу после подачи субъектом ведения хозяйства администратору декларации соответствия объекта недвижимости требованиям законодательства. В таком случае должно быть выполнено одно условие – договор страхования гражданской ответственности.

В.БУТ отдельно подчеркнул, что органы пожарного надзора лишаются права самостоятельно принимать решение о частичной или полной остановке работы субъекта ведения хозяйства.

Вместе с тем министерство готовит изменения к законодательству об административной и уголовной ответственности инспекторов за их бездеятельность при выявлении неудовлетворительного состояния пожарной безопасности.

Заместитель министра отметил, что внеплановые проверки субъектов ведения хозяйства переводятся в ранг исключительных - только в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Также сужается круг поднадзорных объектов – лишь те, которые являются особо важными для национальной безопасности, объекты повышенной опасности и объекты, где находится большое количество людей.

В сфере промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора введена выдача разрешений органами Госгорпромнадзора по принципу «одного окна» через государственного администратора.

Для упорядочения перечня платных услуг и исключения из него услуг, не связанных с компетенцией МЧС, разработан проект постановления правительства. Документ предусматривает уменьшение на четверть количества платных услуг. Их могут предоставлять только аварийно-спасательные и пожарные подразделения в статусе юридических лиц.