Теперь в Мариинский парк надо приходить со своим пивом и сигаретами :)

В течение недели в Мариинском парке столицы уберут малые архитектурные формы, в которых осуществляют продажу пива и табачных изделий.

Об этом сказал председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«В будущем мы будем более жестко подходить к вопросу выдачи разрешений на размещение палаток и других малых архитектурных форм. В ближайшее время будут проведены консультации с владельцами этих объектов. Торговля в них должна проводиться исключительно в интересах киевлян», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Также он отметил, что городская власть понимает – на этом этапе развития города такой бизнес должен иметь место, «но уже сегодня мы должны постепенно переходить к более современным формам предоставления качественных услуг киевлянам».