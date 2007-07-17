Милиция нашла под Киевом 5 гектаров конопли

В Вышгородском районе на территории старого тепличного комплекса милиционеры обнаружили поле конопли общей площадью 5 гектаров. Со стороны шоссе конопляные заросли были незаметны постороннему глазу, так как терялись между кустами крапивы и чертополоха. Правоохранители уверены, что такое количество отборной «травы» не могло вырасти само собой.

- После сбора урожая неизвестный хозяин плантации, вероятно, рассчитывал получить хороший навар, - говорит начальник ЦОС ГУМВД в Киевской области Николай Жукович. - Продав 2 тонны «травы», а именно такой урожай можно было собрать с 5 гектаров, он заработал бы не менее 8 миллионов гривен.

Отметим, что в последний раз такое большое поле конопли милиции удалось обнаружить в прошлом году в поселке Княжичи Броварского района Киевщины.

КП в Украине