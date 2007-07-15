18-летняя украинка стала второй вице-Мисс мира среди глухонемых 2007 (фото)

18-летняя представительница Украины Неонила КУДЛИК получила титул второй вице-Мисс мира среди глухонемых 2007 года.

На конкурсе, завершившемся в столице Чехии Праге, корону первенства и звание Мисс мира получила 25-летняя Бао ЦИНЛИН с Китая. Первой вице-Мисс стала 21-летняя Кристина ВЕБЕР из Германии.

На прошлогоднем таком конкурсе украинка Марина ХУХРИЙ заняла вторую ступеньку с титулом первой вице-Мисс мира среди глухонемых, напоминает радио “Свобода”.