Литвин: в энергетике каждый должен заниматься своим делом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН называет реорганизацию «Нафтогаза» «вопросом не сегодняшнего дня», напоминая что речь об этом ведется давно «учитывая решение о сотрудничестве с ЕС».

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Он заверил, «если правительство подаст документы по реорганизации НАК «Нафтогаз», Верховная Рада Украины рассмотрит их и примет взвешенное разумное решение».

«Заинтересованность в этом выразили и Евросоюз, и Россия, и Украина», - сказал он. «Здесь искать большую политику не нужно. Просто экономические реалии», - сказал руководитель парламента, добавив при этом, что каждый субъект энергетических отношений «должен заниматься своим делом: одна структура - добычей газа, другая - транзитом».

Как сообщал УНИАН, 2 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что после завершения реформирования НАК «Нафтогаз Украины» и выведения из нее компаний, которые занимаются транзитом и добычей газа, «Нафтогаз» будет ликвидирован. Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ликвидация компании приведет к пересмотру действующих газовых контрактов с «Газпромом».

После этого председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с «Газпромом», после чего будут пересмотрены все существующие соглашения по сотрудничеству двух компаний.

В тот же день Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Н.АЗАРОВУ до 1 октября обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования «Нафтогаза».