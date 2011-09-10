Украинские десантники готовятся к высадке в России

На учебно-тактическом поле 239-го общевойскового полигона в Днепропетровской области завершились трехдневные ротно-тактические учения с боевой стрельбой при участии военнослужащих 1-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны, мероприятие прошло в рамках подготовки украинских военнослужащих к участию в стратегических учениях на территории Российской Федерации “Центр-2011”.

Как отметил командир 25-и отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины полковник Юрий СОДОЛЬ, в ходе учений рота отработала действия в составе мобильного резерва оперативной группировки многонациональных сил. В частности, во время развертывания этапов ротных тактических учений были отработаны приведение подразделения в боевую готовность, осуществление марша в район сосредоточения для десантирования, условной загрузки в вертолеты, десантирования посадочным способом, захвата рубежа, отражения атаки противника и отхода в район восстановления боеспособности.

«Учения являются финальным этапом подготовки личного состава парашютно-десантной роты к участию в стратегических учениях на территории Российской Федерации “Центр-2011”», – отметил Ю.СОДОЛЬ.

По его словам, в целом в стратегических учениях “Центр–2011” на полигоне “Ашулук” в Астраханской области России будут принимать участие около 70 офицеров, военнослужащих срочной службы и военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.