В первом Всеукраинском фестивале чая участвуют 20 мастеров

В Днепропетровске в рамках празднования Дня города сегодня прошел первый Всеукраинский фестиваль чая

Как передает корреспондент УНИАН, в фестиваля приняли участие 20 мастеров чайного дела из 5 городов Украины: Киева, Николаева, Херсона, Севастополя, Симферополя и самого Днепропетровска.

В рамках фестиваля на смотровой площадке парка им. Шевченко прошла презентация и дегустация лучших сортов чая и кофе от ведущих чайных компаний Украины и мира.

Прошли также тематические мастер-классы по японским и китайским чайным церемониям, индийским танцам, боди-арту.

Гостям мероприятия были продемонстрированы выступления японских барабанщиков, танцы гейши, показательные бои городского клуба айкидо, театрализованное костюмированное шоу "Танец китайского дракона", выступление ходулистов в национальных китайских костюмах.

Кульминацией праздника стал запуск «небесных фонариков» и фаер-шоу.