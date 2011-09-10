В этом году ожидается приезд около 20 тысяч хасидов

В Умани Черкасской области в этом году ожидают приезда около 20 тысяч паломников-хасидов на празднование еврейского Нового года - Рош-ха-Шана, который приходится на 29 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в пресс-службе, для празднования и почтения памяти основателя хасидизма – цадика Нахмана, похороненного в Умани, в Украину уже традиционно прибывают паломники-хасиды из 23 стран мира.

Большинство паломников приезжает через пункты пропуска для международного воздушного сообщения „Борисполь”, „Одесса”, „Винница”, аэропорты Днепропетровска и Львова, другие пункты пропуска для автомобильного и железнодорожного сообщения, расположенные на участках Львовского, Мостиского и Черновицкого пограничных отрядов.

Религиозные убеждения хасидов накладывают серьезный отпечаток на их поведение, которое довольно существенно влияет на оперативно-служебную деятельность пограничников.

Учитывая важность проведения этого мероприятия для международного имиджа Украины, пограничное ведомство тщательным образом готовится к встрече гостей. Так, Государственной пограничной службой планируется осуществлять пограничный контроль специально назначенными группами из наиболее подготовленных инспекторов пограничной службы. Будут усиливаться режимные и контрольные меры. Для хасидов также будут выделяться отдельные полосы движения и тому подобное. Кроме того, проверка паспортных документов у паломников будет осуществляться в самолетах украинских авиакомпаний во время перелета из израильского аэропорта «Бен Гурион» в аэропорты Украины, возле трапа воздушных судов, а также во временно оборудованных полевых терминалах в пределах пунктов пропуска.