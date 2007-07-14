Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и представители крупного бизнеса подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Меморандум о сотрудничестве подписан по результатам встречи В.ЮЩЕНКО с представителями крупного бизнеса, которая состоялась 4 июля 2007 года.

“Принятие Меморандума засвидетельствовало, что Президент Украины и крупный бизнес пришли к общей точке зрения по целому ряду ключевых вопросов улучшения бизнес-климата в стране и готовы к дальнейшему сотрудничеству”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Учитывая важность вопросов, поднятых в Меморандуме, Президент Украины направил этот документ в Кабинет Министров с предложением разработать в месячный срок мероприятия по его реализации и информировать об их выполнении.

В Меморандуме отмечается стабильность экономической ситуации в стране. В то же время выражается обеспокоенность в связи с торможением структурных реформ, что сдерживает развитие экономики. С целью ускорения этих реформ в документе зафиксирована необходимость объединения усилий главы государства и бизнеса по ключевым направлениям.

В налоговой сфере это, в первую очередь, принятие Налогового кодекса, который должен обеспечить снижение налогового давления (в частности ставки НДС до 17%), введение инвестиционно-инновационного налогового кредита, механизмов упрощенного возмещения НДС для крупных экспортеров и инвесторов, которые являются добросовестными плательщиками налогов, налоговых стимулов энергосбережения, сохранение таких стимулов для технопарков, повышение стимулирующей роли амортизации, налоговое стимулирование финансового лизинга. В сфере социальных налогов в Меморандуме задекларировано содействие уменьшению нагрузки на фонд оплаты труда, введение единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и др.

Большое внимание в Меморандуме уделено вопросам налаживания стабильной работы рынка энергоресурсов, в том числе путем содействия внедрению механизма прозрачных цен на энергоресурсы в соответствии с мировой конъюнктурой, эффективного использования возможностей свободного доступа к газо-, нефтетранспортным и электрическим сетям, свободных мощностей по транспортировке энергоносителей, законодательного урегулирования вопросов формирования принципов функционирования рынка природного газа и др.

В сфере обеспечения стабильности товарных рынков Президент Украины и представители крупного бизнеса засвидетельствовали свои намерения добиваться прогнозируемости и предсказуемости государственной регуляции товарных рынков, особенно в сфере ценообразования, лицензирования, квотирования, минимизации административной регуляции цен, недопущения антиконкурентных согласованных действий операторов рынков, упрощения таможенных процедур для добросовестных экспортеров и импортеров.

В сфере соблюдения прав собственности предусмотрено объединить усилия по законодательному урегулированию деятельности акционерных обществ, внедрению международных принципов корпоративного управления, совершенствованию регуляции депозитарной деятельности, установлению уголовной ответственности лиц, причастных к недружелюбным актам поглощения субъектов хозяйствования, содействию судебной реформе, другим важным направлениям институционных преобразований.

Отдельное внимание в Меморандуме уделено вопросам развития партнерства государства и частного сектора путем активного участия крупного бизнеса в разработке и реализации стратегических национальных проектов (в первую очередь, в сфере науки, образования, технологий, здравоохранения, инфраструктуры), нормативно-правового урегулирования вопросов внедрения эффективных механизмов такого партнерства.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО 4 июля провел встречу с представителями крупного национального бизнеса. Главными темами встречи стали налоговая реформа и процесс подготовки проекта нового Налогового кодекса, ситуация с соблюдением прав собственности, проблема распространения рейдерства.

По результатам диалога было принято решение о проведении таких встреч ежеквартально.