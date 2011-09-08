Коновалюк отметил особый цинизм акции против биометрических паспортов

Народный депутат Украины, один из соавторов законопроекта № 8507 «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» Валерий КОНОВАЛЮК заявляет о заказном характере «крестного хода» против введения биометрических паспортов.

В комментарии УНИАН он отметил, что сегодня в Киеве несколько тысяч верующих пикетировали парламент с требованиями не допустить внедрения паспортных ID-карт, которые должны заменить нынешние бумажные паспорта с вклеенным фото.

Параллельно с мероприятием в Киеве состоялась пресс-конференция организаторов так называемого «крестного хода». Примечательно, отметил В.КОНОВАЛЮК, что среди спикеров мероприятия предварительно был заявлен народный депутат Украины (Партия регионов) Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, который, как выяснилось, даже не подозревал о своем участии в этом мероприятии. Скорее всего, организаторы даже не посчитали нужным предупредить об этом политика, и заявлен он был для придания мероприятию статусности.

По словам В.КОНОВАЛЮКА, оказалось, что один из организаторов акции - бизнесмен, торгующий системами слежения и наблюдения GPS/GSM. То есть, продает технические устройства, предназначенные для того, против чего протестуют участники акции – гипотетической слежки и контроля над человеком.

По словам В.КОНОВАЛЮКА, за данной акцией стоят определенные люди, в сферу интересов которых входят выгодные для них поставки «паспортов, как ширпотреба». Парламентарий отметил особый цинизм, с которым организаторы акции протеста (по его словам, он готов назвать фамилии этих провокаторов) против внутренних биометрических паспортов используют чувства верующих, «задуривая им головы антинаучной чушью и откровенным мракобесием».

Что касается принудительности выдачи будущих электронных удостоверений личности, то, как заверил соавтор законопроекта, получение биометрических документов с чипом будет добровольным – необходимая поправка в законопроект № 8507 уже внесена.

Политик также сообщил, что ему удалось пообщаться с людьми, протестующими под Верховной Радой. «Люди доброжелательно и с большим пониманием отнеслись к моим разъяснениям по поводу добровольного характера получения биометрических документов», - заявил В.КОНОВАЛЮК.