ООН расследует случаи контрабанды золота с участием миротворцев

ООН расследует случаи контрабанды золота с участием международных миротворцев в Конго. Следственный орган миссии ООН в Конго подозревает индийских миротворцев, дислоцированных на границе с Руандой, в незаконной торговле золотом, передает Associated Press.

Ранее уже велись подобные расследования. Миротворцы в Конго подозревались в контрабанде золота и оружия. Однако следственные органы пришли к выводу, что они не участвовали в незаконной торговле, хотя "возможно, пакистанский миротворец помогал контрабандистам".