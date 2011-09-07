В Минэкономики не боятся пошлиной на зерно сорвать экспорт

В Министерстве экономического развития и торговли не опасаются, что из-за действия экспортных пошлин на зерно будут сорваны планы по его продаже за рубеж.

Об этом в интервью УНИАН заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.

При этом он отметил, что в августе действительно было отмечено торможение экспортных процессов, однако оно было вызвано информацией о возможной отмене экспортных пошлин.

«Это произошло после информации о возможной отмене экспортных пошлин. Экспортеры заняли выжидательную позицию – отменят пошлины или нет. Однако когда стало ясно, что отмены не будет, процесс оживился.

И вот, к примеру, только 31 августа было затаможено 600 тысяч тонн зерна, с учетом, что за весь месяц - 1 миллион тонн», - отметил В.КОПЫЛОВ.

При этом он подчеркнул, что демпинговые цены на российское зерно не сократят объемы экспорта украинского зерна.

«Мировой рынок зерна достаточен для того, чтоб потребить и российское, и украинское зерно. Действительно, в июле был ценовой спад, а в августе цены уже выровнялись. Но при этом российские экспортеры продают зерно дешевле цен, которые действуют на рынке. Но это их вопрос. Украинское зерно будет потреблено в полном объеме. В этом году экспорт планируется на уровне 24 миллионов тонн. Мы сейчас продаем зерно дороже, чем российские экспортеры, и у нас его покупают», - отметил В.КОПЫЛОВ.

«Сейчас правительство ведет переговоры о поставках зерна в Японию», - сообщил он.

В.КОПЫЛОВ также отметил, что в этом году экспорт зерна будет распределен между традиционными потребителями приблизительно в такой же пропорции, как и в 2008-2009 маркетинговом году.

Тогда в страны ЕС Украина экспортировала до 5 миллионов тонн, 2 миллиона - в Египет, почти 1 миллион - в Тунис, 2 миллиона - в Иран, 1 - в Бангладеш, 1,5 - в Израиль, 1,35 - в Корею, 1,13 – в Филиппины, 2,6 - в Саудовскую Аравию.

Более того, экспортные пошлины на зерно могут быть продлены до конца текущего маркетингового года – до июля 2012 г.

«Сегодня для действия пошлин до конца года есть все экономические предпосылки. Мы ожидаем роста цены на зерно на мировых рынках. Что же касается продления действия пошлин до конца маркетингового года, то этот вопрос будет обсуждаться. Предпосылки для продления срока также есть», - заявил В.КОПЫЛОВ.

По мнению Минэкономразвития, срок действия пошлин необходимо продлить, и решение нужно принять как можно быстрее, чтобы бизнес мог заниматься долгосрочным планированием.

Также В.КОПЫЛОВ сообщил, что одновременно с рассмотрением вопроса о продлении пошлин на экспорт зерна может быть поднят вопрос и о введении таких пошлин на растительное масло и сою.

«На рапс уже нет смысла вводить пошлину в этом маркетинговом году, поскольку его уже вывезли. Это культура, которая должна быть очень быстро собрана, реализована и переработана. Соя остается под вопросом и подсолнечное масло. Тут будет играть роль конъюнктура рынка», - отметил В.КОПЫЛОВ.

К тому же в Украине достаточно мощностей для хранения зерна.

«Не думаю, что здесь может быть проблема. У нас сертифицированных элеваторов на 31 миллион тонн зерна и на 23 миллиона тонн не сертифицированных (это значит технология хранения чуть хуже). То есть заложить на хранение можно 54 миллиона тонн. Так что у нас вполне хватает мощностей для хранения зерна», - отметил он.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает урожай зерна в текущем году на уровне 50 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна. Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну. Норма действует до 1 января 2012 года.

Полностью интервью В.КОПЫЛОВА читайте на сайте УНИАН-Экономика.