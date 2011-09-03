Азаров спешит объединить налоговиков и таможню

Премьер-министр Николай АЗАРОВ настаивает на ускорении процесса объединения налоговой и таможенной служб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

"Проявления коррупции в этой системе и разного рода неэффективной работы свидетельствуют о том, что чем быстрее мы такую реорганизацию проведем, тем более качественной будет работа", - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Н.АЗАРОВ заявил, что налоговая и таможенная службы будут реформированы до осени.

В контексте обсуждения вопроса о реформировании налоговой и таможенной служб рассматривался вариант их объединения.

Председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО положительно оценил идею создания единой налогово-таможенной службы.