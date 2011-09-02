Советник министра назвал «главный позитив земельной реформы»

В результате проведения земельной реформы и открытия рынка земли в сельское хозяйство Украины будет инвестировано 200 млрд. грн., а все вопросы, связанные с ограничением по покупке земли в одни руки, по декларациям и недопущению спекуляций, будут дорабатываться по мере развития рынка в течение 2012 года.

Такое мнение в ходе экспертного опроса высказал советник министра аграрной политики, директор ГП «Земельный фонд» Сергей СВЯТКО, сообщили УНИАН в Институте Горшенина.

По его словам, первые шаги власти по реализации земельной реформы будут соответствовать Законам «О земельном кадастре» и «О рынке земель».

«Одна из существенных частей посвящена проведению аукционов земель государственной и коммунальной собственности. Я думаю, что это архиважная задача – вывести в официальный оборот эти земли – создание инфраструктуры, утверждение лицитаторов (распорядитель торгов), вырабатывание системы работы в каждом регионе, вывода этой земли в хозяйственный учёт. Касательно земельного кадастра, архиважная задача – это наполнение информационной базы данных земельного кадастра. Потому что вся информация, по сути дела, есть, кадастр существует, но он – в бумажном виде. Вопросы, связанные с ограничением по покупке земли в одни руки, по декларациям, по недопущению спекулятивных операций, я думаю, это всё будет шлифоваться по мере развития рынка, и я думаю, в течение буквально года – 2012 года», - считает чиновник.

По мнению С.СВЯТКО, главный позитив земельной реформы – это реализация конституционных полномочий граждан Украины. «У нас есть расчёты в министерстве, что в течение минимального срока после снятия моратория и начала оборота сельскохозяйственной земли, прямые инвестиции в основные аграрные фонды будут где-то порядка 200 млрд. грн. сразу в течение ближайших нескольких лет. Будут созданы новые рабочие места, прежде всего, будут увеличены доходы в местные бюджеты (1% от нормативно-денежной оценки), то есть местные власти – председатели сельсоветов – не будут бегать за нашими уважаемыми богатыми фермерами или удачными агрохолдингами и просить деньги. У них будет стабильный понятный прогнозируемый доход от работы арендаторов, от работы землепользователей, от работы землевладельцев», - уверен советник министра.