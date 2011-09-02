9 районов Черкащины включены в проект ООН (список)

Девять районов Черкасской области примут участие во втором этапе проекта "Местное развитие, ориентированное на общину", который проводит Представительство ООН в Украине.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черкасском областном ресурсном центре общин, ближайшие четыре года с проектом ООН будут сотрудничать Катеринопольский, Звенигородский, Лысянский, Маньковский, Шполянский, Христиновский, Уманский, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасщины. Еще три - Черкасский, Тальновский и Драбовский - включены в резерв.

Эти районы определили после подписания соглашения о партнерстве между Черкасской облгосадминистрацией, Черкасским облсоветом и Представительством ООН в Украине. Основными критериями отбора стали социально-экономические показатели районов, активность сельских общин и их желание изменить свою жизнь к лучшему.

В отобранных районах с перспективами участия в этом проекте ознакомят жителей тех населенных пунктов (с населением до 10 тысяч лиц), которые смогут организовать общины и предложить для финансирования реальные мини-проекты по улучшению условий проживания.

В каждом районе на конкурсной основе определят четыре-пять мини-проектов для финансирования. Половину средств предоставит Программа развития ООН, районный бюджет должен обеспечить еще 45% и лишь 5% средства должна найти сама община. Деньги пойдут на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, энергосберегающие технологии, утилизацию отходов, коммунальное водоснабжение и создания сельскохозяйственных и обслуживающих кооперативов. Максимальная сумма гранта на восстановление коммунальной инфраструктуры будет составлять 10 тысяч долларов. На проекты в области энергосбережения будут давать до 20 тысяч долларов.

Пока бюджет нового проекта для области составляет 550 тысяч долларов, но он может увеличиться. Эти средства помогут многим селам решить острейшие проблемы, считает областная власть.