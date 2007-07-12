Киевсовет запретил скандальное строительство на Березняковской

Киевский городской совет отменил решение о передаче земельного участка обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Кроун» для строительства жилого дома на ул. Березняковской, 12 в Днепровском районе, где были избиты местные жители, которые выступали против строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня депутатами Киевсовета, учитывая многочисленные жалобы граждан и руководствуясь законодательством Украины.

Депутаты решили предложить компании «Кроун» предоставить согласие на расторжение договора аренды земельного участка по указанному адресу. В случае, если строительная компания откажется от расторжения договора или не даст ответ в установленный законом срок, Главное управление земельных ресурсов должно обеспечить подготовку и представление иска о расторжении договора аренды земли в Хозяйственный суд Киева.

Согласно решению, участок площадью 0,4 га на Березняковской, 12 будет включен в зону скверов Днепровского района и соответствующие изменения будут внесены в Программу развития зеленой зоны столицы.

Также депутаты отменили решение Киевсовета от 11 октября 2005 года о передаче ООО «Гранит-Плюс» земельного участка под застройку жилым домом на ул. Белорусской, 36а в Шевченковском районе Киева.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ после избиения жителей, проживающих вблизи строительства на Березняковской, 12, лично посетил эту стройплощадку. На встрече с киевлянами в тот день он пообещал, что решение об отводе земли по этому адресу будет отменено, и в его присутствии на выделенном компании «Кроун» земельном участке было начато строительство детской площадки.

Справка УНИАН. 29 мая 2003 года Киевский городской совет принял решение о передаче строительной компании «Кроун» для строительства жилого дома со встроенными помещениями социальной сферы и подземным паркингом на ул. Березняковской, 12 в Днепровском районе земельного участка площадью 0,38 га. Земля была передана в аренду на 5 лет.