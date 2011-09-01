На взятке погорел глава райгосадминистрации

Сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность председателя одной из районных государственных администраций Винницкой области, который вымогал взятку у местного предпринимателя.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в августе с.г. в Управление СБУ обратился житель Винницкой области с заявлением по поводу вымогательства председателем райгосадминистрации 6 тыс. гривен. Такую сумму должностное лицо вымогало за содействие в выдаче распоряжения об утверждении технической документации по землеустройству.

29 августа с.г. сотрудники СБУ задержали должностное лицо «на горячем» в его служебном кабинете во время получения взятки.

По материалам СБУ органами прокуратуры в отношении взяточника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.