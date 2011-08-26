Путин получил травму на тренировке

Премьер-министр России Владимир Путин обратился к врачу по поводу полученной на тренировке травмы плеча.

Сегодня, находясь с рабочей поездкой в Смоленске, он посетил областную клиническую больницу, осмотрел помещения после ремонта и выслушал рассказ главврача о новом оборудовании.

Потом В.Путин обратился за помощью. "Я плечо потянул. Можете посмотреть?". Премьер рассказал, что разминаясь с утра на татами, при выполнении кувырка потянул плечо, а в спортзале на тренажерах усугубил травму.

Главврач осмотрел плечо, посоветовал мазь и сделал ему аппликационное обезболивание, сообщает РосБизнесКонсалтинг.