Ющенко ввел бывшего губернатора в СНБО
Текст указа обнародован сегодня
|Александр САДЫКОВ
Текст соответствующего указа главы государства от 10 июля обнародован сегодня на официальном сайте Президента.
Перед этим Президент своим указом освободил А.САДЫКОВА от должности главы Николаевской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу.
В тот же день глава государства назначил Алексея ГАРКУШУ временно исполняющим обязанности председателя Николаевской областной государственной администрации.
Как сообщал УНИАН, А.САДЫКОВ занимал должность председателя Николаевской облгосадминистрации с февраля 2005 года.
А.ГАРКУША с 1999 года по 2005 год также уже был губернатором Николаевской области.
Член Политсовета Народной партии, председатель Николаевской областной организации Народной партии.
Народный депутат ІІІ созыва.