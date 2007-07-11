Ющенко ввел бывшего губернатора в СНБО

09:34, 11 июля 2007
Общество
796 0

Текст указа обнародован сегодня

Олександр Садиков
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Александра САДЫКОВА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст соответствующего указа главы государства от 10 июля обнародован сегодня на официальном сайте Президента.

Перед этим Президент своим указом освободил А.САДЫКОВА от должности главы Николаевской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу.

В тот же день глава государства назначил Алексея ГАРКУШУ временно исполняющим обязанности председателя Николаевской областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, А.САДЫКОВ занимал должность председателя Николаевской облгосадминистрации с февраля 2005 года.

А.ГАРКУША с 1999 года по 2005 год также уже был губернатором Николаевской области.

Член Политсовета Народной партии, председатель Николаевской областной организации Народной партии.

Народный депутат ІІІ созыва.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter