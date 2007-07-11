Ющенко ввел бывшего губернатора в СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Александра САДЫКОВА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст соответствующего указа главы государства от 10 июля обнародован сегодня на официальном сайте Президента.

Перед этим Президент своим указом освободил А.САДЫКОВА от должности главы Николаевской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу.

В тот же день глава государства назначил Алексея ГАРКУШУ временно исполняющим обязанности председателя Николаевской областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, А.САДЫКОВ занимал должность председателя Николаевской облгосадминистрации с февраля 2005 года.

А.ГАРКУША с 1999 года по 2005 год также уже был губернатором Николаевской области.

Член Политсовета Народной партии, председатель Николаевской областной организации Народной партии.

Народный депутат ІІІ созыва.