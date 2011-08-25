На Львовщине падал град размером с куриное яйцо (фото)

24 августа в Львовской области несколько сел Сколевского района пострадали от града размером с куриное яйцо (диаметр градин составлял 3 – 5 сантиметров).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины в Львовской области.

Как отмечается в сообщении, сильный град, который длился около 10 минут, начался в полтретьего дня. Больше всего от стихии пострадали села Крушельница, Пидгородцы, Урыч Сколевского района.

В селе Крушельница град повредил 235 жилых домов, школу, школьную столовую, сельскую амбулаторию, котельную сельского совета и частную аптеку. В Пидгородцах от стихии пострадали 90 жилых домов и детский сад. В селе Урыч повреждено 40 жилых домов и Народный дом.

«По словам людей, которые были очевидцами этой летней аномалии, если бы град падал еще хотя бы 5 минут, то спасать уже бы было нечего», - отмечается в сообщении.

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Депутаты местных советов планируют в течение дня 25 августа осуществить подворовый обход пострадавших домохозяйств и составить соответствующие акты о повреждениях. Также будет проведено заседание районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для определения путей ликвидации последствий ненастья, - информирует пресс-центр областного МЧС.