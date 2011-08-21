В Украине пройдет международный фестиваль церковного колокольного звона

3 и 4 сентября 2011 года в Полтавской епархии планируется проведение Второго международного фестиваля церковного колокольного звона «Диканьские перезвоны». Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской епархии УПЦ.

По их данным, фестиваль традиционно проходит в два этапа: первая часть фестиваля состоится 3 сентября при Свято-Троицком храме села Великие Будища Диканьского района, а основная часть фестиваля состоится 4 сентября при Свято-Николаевском храме Диканьки.

Целью проведения фестиваля является возрождение старинных традиций православного колокольного звона, приобщение подрастающего поколения к истории и ценностям православной церкви, формирование на полтавской земле условий для возрождения канонического звона, создания школы звонарей и содействия в установке звонниц в храмах Полтавской епархии.