Организаторам нелегального ”автосалона” в Киеве дали по пять лет

В Киеве осуждены организаторы нелегального “автосалона”, которые по теневой схеме легализовали контрабандные иномарки представительского класса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Управления Службы безопасности Украины в г. Киев.

По данным пресс-центра, противоправную схему ввоза, регистрации и продажи в Украине новейших моделей европейских автомобилей разоблачили столичные оперативники.

Злоумышленники, которыми руководил 39-летний киевлянин, не создавали фирму, не арендовали офисов и выставочных площадок. По заказу клиентов из Украины они переправляли из Германии автомобили. Затем в Киеве члены преступной группы изготовляли поддельные документы о незаконных льготах, что позволяло необоснованно уменьшать суммы положенных таможенных платежей за новые легковые авто. В частности, при оформлении нескольких “мерседесов” и “ягуара” в государственный бюджет Украины оплачены лишь 160 грн. таможенных сборов.

Скоординированными мероприятиями оперативников УСБУ и сотрудников Киевской региональной таможни противоправная деятельность, наносившая ущерб государственному бюджету, была прекращена. По полученным материалам следователи Киевского управления спецслужбы привлекли к уголовной ответственности двух граждан Украины, 39-летнего Владимира Р. и 31-летнюю Любовь Д.

Судом вынесен приговор, согласно которому организаторы нелегального “автосалона” признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 201 (контрабанда), ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других платежей), ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины и осуждены каждый к 5 годам лишения свободы с запрещением заниматься деятельностью, связанной с реализацией автомобилей, сроком на 2 года.