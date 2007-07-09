Откроется презентационное заседание Клуба настоящих киевлян

13-00 - Состоится презентационное заседание Клуба настоящих киевлян, который прошел государственную регистрацию. Участники: академик НАН и АМН Украины Сергей Комисаренко, президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Владимир Поляченко, заслуженный мастер спорта Анатолий Писаренко, директор Футбольной академии Анатолий Шепель, вице-президент Всемирной федерации самбо Александр Наухатько, чемпион мира Виталий Кличко, заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев и др. (пресс-центр НСК «Олимпийский», ул. Большая Васильковская, 55). Нужна аккредитация. Телефоны: 8 (067) 440-21-62; 239-68-15; 289-16-94.

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