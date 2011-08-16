Оперативный штаб МВД переходит на круглосуточный режим

Оперативный штаб Министерства внутренних дел с 19 августа переходит на круглосуточный усиленный режим работы в связи с приближением праздника Дня Независимости.

Об этом сообщил начальник Главного штаба МВД генерал-майор Анатолий ЛАЗАРЕВ в эфире Радио «Свобода».

«В МВД развернута работа оперативного штаба, который с 19 августа будет работать в круглосуточном усиленном режиме в связи с приближением праздника – Дня Независимости», - сказал он.

При этом А.ЛАЗАРЕВ подчеркнул, что ситуация в связи с акциями сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО «абсолютно контролируемая и прогнозируемая».

Также он отметил, что массовых мероприятий, которые нуждались бы в усиленной охране общественного порядка, кроме тех, что связаны с проведением судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО, сейчас нет.

А.ЛАЗАРЕВ подчеркнул, что правоохранители готовы к любому варианту развития ситуации, в том числе – хулиганским проявлениям во время политических акций, спортивно-массовых, культурных мероприятий и тому подобное. Для того, чтобы работники правоохранительных органов были готовы к выполнению возложенных на них заданий, проводятся соответствующие учения, добавил начальник Главного штаба МВД.