Дело о разводе Черновецкого перенесли

Печерский районный суд Киева перенес заседание по делу по иску жены мэра Киева Алины АЙВАЗОВОЙ к Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ о расторжении брака.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в суде, однако не уточнили, в связи с чем и на какую дату перенесено заседание.

Как сообщал УНИАН, в Печерском райсуде сегодня в 11.00 должно было состояться предварительное заседание по делу по иску А.АЙВАЗОВОЙ о расторжении брака.

«11.00 – дело № 2-727/11 - предварительное судебное заседание по делу по иску АЙВАЗОВОЙ А.С. к ЧЕРНОВЕЦКОМУ Л.М. о расторжении брака», - говорится в списке дел, назначенных к рассмотрению в Печерском суде.

Председательствующим назначена судья Галина СУПРУН.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его жена Алина АЙВАЗОВА уже 17 лет являются гражданами Израиля.

3 августа израильское интернет-издание Izrus опубликовало копию удостоверения личности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, которое подтверждает его израильское гражданство.

В соответствии с информацией, которая содержится в базе данных МВД, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его жена репатриировались в Израиль 5 октября 1994 года.