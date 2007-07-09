Ахметов и Новинский хотят переплюнуть россиян

Крупнейшая украинская металлургическая группа "Метинвест" предпринимателя Рината Ахметова ведет переговоры о поглощении металлургических активов "Смарт-холдинга" Вадима Новинского. Менеджеры господина Ахметова уже введены в состав правления основных активов "Смарт-холдинга" – Макеевского метзавода и Ингулецкого горнообогатительного комбината (ГОК). Если сделке суждено осуществиться, то будет создана компания с капитализацией $20 млрд, что превышает показатели крупнейших российских производителей стали.

Коммерсант-Украина