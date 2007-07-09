В Украине начинаются учения Си Бриз-2007

Сегодня в Украине начинаются двусторонние украинско-американские тактические учения военно-морских сил с приглашением представителей других стран “Си Бриз-2007”.

Какое сообщает Управление Министерства обороны Украины, учения будут продолжаться до 22 июля и проходить на территории Одесской и Николаевской областей.

Темой “Си Бриза-2007” определено планирование и проведение миротворческой операции по поддержанию мира, а цель маневров заключается в отработке по международным стандартам действий многонациональных штабов и сил во время осуществления ими миротворческой операции.

Двусторонние украинско-американские тактические учения военно-морских сил “Си Бриз-2007”, которые будут проводиться в духе программы НАТО “Партнерство во имя мира”, - самые масштабные учения, которые будут проходить на территории Украины в 2007 году. В учениях будут принимать участие корабли и подразделения морской пехоты, штабные офицеры и наблюдатели из 13 стран мира.

“Си Бриз-2007” будут проходить в четыре этапа. В ходе первого этапа (7-9 июля) предусматривается прибытие сил стран-участниц учений, формирование тактических групп, начало работы многонационального штаба учений, разбивка лагеря и подготовка учебных мест подразделений морской пехоты.

Во время второго этапа (9-14 июля) будет проходить базовая подготовка кораблей, в частности, брифинги по главным направлениям взаимодействия в море, показательные тренировки, а также будет осуществляться непосредственное планирование многонациональным штабом миротворческой операции, базовые занятия по водолазной подготовке, тренировки подразделений морской пехоты и амфибийных сил. Завершится второй этап передпоходовой конференцией для всех участников миротворческой операции.

Третий этап маневров (15-19 июля) – практический этап учений. На протяжении пяти суток в море и на побережье будут проводиться совместные тренировки и учения миротворческих сил, включая действия корабельных, амфибийных, поисково-спасательных сил, медицинского подразделения и авиации.

На четвертом этапе (20-22 июля) будет происходить сворачивание сил и подведения итогов учений.

Руководителем учений “Си Бриз-2007” назначено первый заместитель командующего Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирала Виктор МАКСИМОВ.

К учениям “Си Бриз-2007” от Вооруженных Сил Украины планируется привлечь около 10 кораблей и судов, до трех самолетов, до 8 вертолетов, команду водолазов, спасательную парашютно-десантную команду, усиленную роту морской пехоты, бронетехнику и т. п.