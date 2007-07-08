Томенко представил номинантов акции ”Семь чудес Украины”

УНИАН. Во время очередного этапа всеукраинской акции "Семь чудес Украины" сегодня назван 21 номинант на это звание.

Как передает кореспондент УНИАН, номинантов, участвующих в конкурсе, представил в субботу в Умани председатель оргкомитета акции Николай ТОМЕНКО.

За звание одного из семи чудес Украины будут соревноваться Национальный дендрологический парк "Софиевка" (Умань, Черкасская область), здание Государственной промышленности в Харькове, Свято-Успенская Святогорская Лавра (Славянск, Донецкая область), комплекс сооружений ХІІІ-ХІХ-го веков "Хотинская крепость" (Хотин, Черновицкая область), государственный историко-археологический музей-заповедник "Каменные могилы" (Запорожская область).

Среди номинантов - Олесский замок (Львовская область), Луцкий верхний замок, комплекс князей Острожских - замок и Острожская академия (Ровенская область), Ливадийский дворец-музей (Большая Ялта, Крым), музей "Писанка" в Коломые (Ивано-Франковская область), замок "Паланок" в Мукачево (Закарпатская область), Антониевы пещеры (Чернигов), национальный заповедник "София Киевская" (Киев).

В конкурсе также участвуют национальный заповедник "Херсонес Таврийский" (Севастополь), национальный заповедник "Остров Хортица" (Запорожье), национальный историко-архитектурный заповедник "Каменец" (Хмельницкая область), национальный заповедник "Переяслав" (Киевская область), Киево-Печерская Лавра (Киев), Свято-Успенская Почаевская Лавра (Тернопольская область), Одесский государственный академический театр оперы и балета, Шевченковский национальный заповедник в Каневе (Черкасская область).

По словам Н.ТОМЕНКО, начиная с субботы, 7 июля, на сайте www.7chudes.in.ua будет проводиться голосование и 21 августа нынешнего года будут названы 7 чудес Украины.

Он подчеркнул важность этой акции и добавил, что ему бы хотелось, чтобы все должностные лица и представители власти в Украине принимали участие в том, чтобы эти объекты в максимально короткий срок завершили свою реконструкцию. По мнению Н.ТОМЕНКО, это позволит увеличить количество иностранных туристов в Украине.