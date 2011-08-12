Из-за строительства коттеджей уничтожен древний курган

В Луганске из-за строительных работ уничтожено древнее захоронение – курган эпохи средней бронзы возрастом 4,5 тысячи лет. Об этом УНИАН сообщил председатель Союза археологов Луганской области Алексей БРИТЮК.

По словам БРИТЮКА, строительные траншеи и арматурные крепежи на вершине кургана ученые обнаружили 9 августа. «Вершина кургана разрушена, повсюду валялись человеческие кости со следами окраски красной охрой и обломки посуды, украшенной глиняной лепкой. Найденные экземпляры принадлежат к катакомбной культуре эпохи средней бронзы. По предварительной оценке, им 4,5 тысячи лет. Кроме того, обнаружена погребальная яма, но для того, чтобы в нее спуститься, необходимо производить раскопки», - сказал А.БРИТЮК.

Он подчеркнул, что информация об уничтожении кургана передана в правоохранительные органы. По словам А.БРИТЮКА, уже известна сумма ущерба, нанесенного государству – 1,5 млн. гривен.

«Мы давно следим за участками земли, где сейчас развернулось строительство коттеджного поселка. Они находятся на границе Луганска и Лутугинского района. На этой территории находятся земли историко-культурного значения, которые были выделены под частную застройку еще в 2004 году. Этот курган – третий разрушенный объект, который мы обнаружили. Два других – поселение бронзового века и еще один курган удалось раскопать и сохранить все ценное, что там было», - сказал археолог.

По его информации, на землях, выделенных под застройку коттеджного поселка, может находиться еще несколько древних захоронений.