Украинская группа компаний предлагает китайцам три проекта

Группа компаний (ГК) АВЭК договорилась о создании рабочих групп с китайскими инвесторами по развитию совместных проектов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГК, такие договоренности были достигнуты на инвестиционном семинаре «Инвестиции в Украину» в ходе рабочего визита представителей группы компаний АВЭК в Китай.

«Презентованные нами бизнес-проекты вызвали живой интерес, и мы договорились с рядом китайских компаний о создании совместных рабочих групп. Задачей этих рабочих групп будет подготовка необходимых процедур и документов для дальнейших переговоров об участии китайских инвесторов в наших проектах. Это, безусловно, только первый шаг в нашем сотрудничестве с китайскими коллегами, но шаг очень позитивный и многообещающий, это шаг к успеху», - сказал председатель наблюдательного совета группы компаний АВЭК Алексей ЧЕРНЫШОВ.

Он отметил, что китайские бизнесмены, представители крупных компаний, посетившие инвестиционный семинар, были очень внимательны и интересовались мельчайшими деталями как условий ведения бизнеса в Украине, так и презентованными бизнес-проектами.

«Китайский бизнес очень активен и располагает действительно огромными ресурсами для инвестирования. Ряд компаний, делегировавших своих представителей на презентацию ГК АВЭК, имеют годовой оборот, превышающий 10 млрд. долл. Этот факт и факт высокой посещаемости семинара «Инвестиции в Украину», демонстрирует общую заинтересованность китайского бизнеса в реализации крупных украинско-китайских проектов», - добавил А.ЧЕРНЫШОВ.

В семинаре «Инвестиции в Украину», организованном «Китайским комитетом содействия развитию международной торговли» (ССРIТ) при поддержке Генерального консульства Украины в КНР, участвовали руководители 25 крупных китайских компаний. С докладами на семинаре также выступили генеральный консул Украины в КНР Сергей БУРДУЛЯК, народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН, руководитель компании Huawei Ukraine Сюй Цзе.

Как сообщал УНИАН, 9 августа т.г. начался бизнес-визит руководителей украинской группы компаний АВЭК в Китайскую Народную Республику, в ходе которого планировалось презентовать три крупных проекта.

В частности, первый проект включает совместное строительство и открытие на территории Украины популярных в мире китайских торговых центров, известных под названием «China Mall».

Идея второго проекта базируется на удачном географическом расположении Украины и заключается в предложении китайским партнерам создать в Украине предприятия, которые будут производить крупногабаритные китайские товары и товары, которые сложно транспортировать, в территориальной близости к рынкам потребления России и Европы.

Третий проект направлен на улучшение качества товаров и услуг, предлагаемых в ТЦ «Барабашово», которым управляет ГК АВЭК. Китайских партнеров планируется привлечь для оптимизации процесса торговли, расширения ассортимента и улучшения качества китайских товаров, реализуемых на украинском рынке.

Справка УНИАН. Группа компаний АВЭК – ведущая украинская группа компаний, владеющая портфелем высокодоходных активов и объединяющая предприятия, которые работают в сфере девелопмента коммерческой недвижимости, управления недвижимостью, финансовой сфере и медиа-бизнесе.