У Януковича не советуют сбрасывать доллары или евро

Предпосылок для избавления от долларов или евро для украинцев на сегодняшний день нет.

Такое мнение озвучила журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, комментируя возможное влияние вероятной второй волны мирового финансового кризиса на Украину.

«Причин бояться, сбрасывать доллары или евро на сегодняшний день, с моей точки зрения, нет», - сказала она.

По оценкам И.АКИМОВОЙ, на сегодня нет никаких серьезных предпосылок для дефолта в Соединенных Штатах Америки и странах Евросоюза.

«Предпосылок для обвала евро, для валютного кризиса внутри Евросоюза на сегодняшний день нет… Какой будет вариант развития событий в будущем, сейчас можно только спекулировать. Это решение Евросоюза», - считает первый замглавы Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, мировые фондовые рынки на прошлой неделе резко просели из-за опасений инвесторов о возможной второй волне кризиса, вызванной возможными проблемами с обслуживанием долгов в США и в Европе.

В субботу рейтинговое агентство Standarts&Poors впервые за всю историю США снизило инвестиционный рейтинг страны с AAA+ до AА+ с негативным прогнозом, что означает возможность дальнейшего его снижения в ближайшие 12–18 месяцев.

Ранее Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в связи с существующими предпосылками ухудшения экономической ситуации в мире, правительство Украины должно быть готово к возникновению новой волны экономического кризиса.